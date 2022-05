Stéphane VINCENT

Riche d’une grande expérience managériale dans divers domaines tels que l’industrie plastique, mécanique, automobile, aéronautique, bâtiment, je suis la personne que vous recherchez. Dans ce cadre, j’ai pu découvrir et appréhender les différents aspects de ce métier. Les principales missions consistaient à coordonner l’ensemble des postes techniques en garantissant la qualité, les coûts, la sécurité de mon personnel ainsi que les délais de livraison imposés par le client.

Rigoureux, autonome et habitué aux relations avec toutes les classes de population, j’ai toujours su créer une bonne ambiance de travail autour de moi et motiver mes collaborateurs. D’autre part, je souhaite vous faire partager mes compétences et mes qualités qui sont primordiales pour assurer le bon fonctionnement de votre collectivité, de l’image de marque, de la qualité du travail réalisé et de l’amélioration continue.



Mes compétences :

Adaptabilité

Management

Rigueur

Autonomie

Microsoft Office

Assembly Lines

Transaction Processing Monitor

MC

SAP