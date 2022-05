Fort de plus de 10 ans d'expérience en menuiserie (fabrication et pose) et de 10 ans en tant que technico-commercial B to B dans la vente de produits techniques pour une clientèle variée (négoces, menuisiers, serruriers, entreprises ...)



Mes compétences :

Commercialisation des produits techniques

Second oeuvre

Bâtiment

Vente B2B

Gestion des litiges

Menuiserie

Gestion des commandes

Réalisation de devis

Gestion de la relation client