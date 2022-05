Stephane VIRANDO

ET SI L'HERBE ÉTAIT PLUS VERTE CHEZ ADS FRANCE ?



Vous avez un(e) commercial(e) de talent, êtes-vous prêt à gagner entre 5 et 10 000 € / mois et plus ?



Nous : Créée en 2003, notre groupe est un acteur majeur sur le marché de la sécurité des entreprises présent en France et en Europe à travers un réseau de 11 agences et 3 filiales.



Nous avons conçu une offre unique de produits et services adaptés aux besoins immédiats du marché que nous distribuons grâce à l’impact d’une force de vente directe.



Notre groupe, c’est 4 pôles de compétences :



- Télésurveillance et Télevisiosurveillance ®

- Vidéoprotection

- Contrôle d’accès biométrique

- Défibrillateur innovant et connecté : Health ’Connect ®



Notre objectif : Assurer aux entreprises un service de protection électronique adapté, compétitif et innovant à travers la combinaison d'une gestion à distance des informations d‘alertes et d'un service de proximité, permanent et irréprochable grâce à un service technique intégré.



Quelques chiffres :

+ 66 % / an sur les 10 dernières années.

- 191 % d’augmentation de nos effectifs sur les 3 dernières années

- Et bien plus encore …



VOUS : Vendeur ou Manager et gagnant viscéral dans l’âme, combatif avec l’intelligence de la négociation … Alors venez NOUS surprendre, venez VOUS surprendre !



Vous vous reconnaissez ? Rencontrons-nous !

Envoyez votre CV à l'adresse mail : cv@adsfrance.eu ou contactez-nous au 0 820 327 309



Bien à vous,

Stéphane VIRANDO