Stéphane VIVET

25 ans d'expérience dans le secteur santé & sciences de la vie en tant que consultant (Accenture ou en indépendant) ou opérationnel (Générale de Santé)



Expert de la performance opérationnelle des organisations, de la conduite de projets complexes et innovants et de la gestion du changement.



Co-fondateur d'une place de marché (Premium Peers :Array) reliant des consultants indépendants premium et les besoins en sourcing de compétences des entreprises (de l'expertise ponctuelle aux missions de management de transition)







Mes compétences :

Business Intelligence

Santé

Organisation

Contrôle de gestion

Management

Conduite du changement