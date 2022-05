Stephane VIVIEN

Technicien regleur et responsable d'equipe dans le domaine de la plasturgie. examinateur et correcteur pour le rectorat,pour les epreuves de terminal professionnel plasturgie.

educateur sportif,ancien president de club(2009-2016) et membre du bureau executif depuis 1988(esf petanque)

membre du bureau executif de l'entente sportive de falaise

membre du bureau de l'union sportive du pays de falaise

conseiller délégué municipal à la ville de falaise



Mes compétences :

Autonomie

Production industrielle

Sauveteur secouriste du travail

Électricité industrielle