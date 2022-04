Carine GUILBAULT

Formatrice indépendante au service de votre centre de formation et de votre entreprise !



Mes domaines d'intervention sont :



* pôle entreprises :



Je propose aux entreprises des diagnostics internes, du coaching et différentes formations personnalisées :

* L'accueil clientèle et la conduite d'entretien

* Les techniques de vente

* Relation clientèle : la qualité de la relation et du service

* Savoir argumenter pour convaincre

* Traitement des réclamations

* La mise en valeur de l'offre : comment dynamiser son espace de vente

* La communication verbale et non verbale

* Prospecter et gagner de nouveaux clients : prospection physique et téléphonique

* Le travail en groupe, la cohésion de groupe ...



Je suis un centre de formation agréé, les formations peuvent ainsi être prises en charge par votre OPCA.

Pour + d'infos contactez -moi sur carineguilbault@gmail.com ou sur





Pôle centres de formation :



Formatrice en Gestion de la Relation Commerciale, Développement de l'Unité Commerciale, Communication Verbale et Non verbale.

Réalisation du Diagnostic Analytique Interne et Externe de votre entreprise.

Coaching des équipes.

Animation de séances, séquences, modules

Accompagnement, stimulation, motivation des stagiaires

Création d'outils pédagogiques,

Evaluations (création et correction)

Coaching et entraînement pour les oraux.

Conseil aux entreprises.



N'hésitez pas à prendre contact afin d'évaluer ensemble vos besoins ! http://gduc-formation.fr/



Mes compétences :

Gestion de projet

Communiquer améliorer

Développement personnel

Développement des compétences

Vendre en face à face

Former au merchandising

Gestion du stress

VENDRE FAIRE VENDRE FORMATION ACCOMPAGNEMENT

Développement commercial

Communiquer et pérenniser!

Création de documents administratifs et comme

Pédagogie

Animation de formations

Communication