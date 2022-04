Jonathan LOYER

Coordinateur Système de production du site de production Lisi Medical Orthopaedics (http://www.lisi-medical.com/fr/145/lisi-medical-orthopaedics.html ).



Définir et de mettre en place la démarche d'amélioration continue pour le site. Former les équipes et de production et les membres des services supports aux outils du Lean Manufacturing (5S, SMED, 8D, VSM, TRS, Hoshin) et réaliser divers chantiers.



Montée en maturité du site par la prise d'autonomie des UAP, leur maîtrise des flux et la réduction des encours.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Lean

lean manufacturing

Management

manufacturing

Mécanique

Métrologie

précision

Production