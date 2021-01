Didier GERVAIS

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



C'est en 1989 que j'ai débuté ma carrière professionnelle chez Philips Semiconductors. Depuis, j'ai eu l'occasion d'évoluer dans différentes entreprises de tailles plus ou moins importantes.



L'esprit d'équipe qui m'anime depuis toujours m'a aidé à construire ensemble. Ce qui m'a amené naturellement, après plusieurs années d'expérience professionnelle, à devenir responsable d'une équipe de techniciens de laboratoire.



Cette expérience m'a aidé à développer mon sens du management des personnes, toujours basé sur la confiance et le respect mutuel. Durant cette période j'ai pu affûter mon sens de l'organisation nécessaire à la prise en charge de ces nouvelles responsabilités.



En outre, afin de consolider mes bases, j'ai repris une formation continue en alternance école/entreprise de 3 ans (Janvier 2009 à Décembre 2011) dispensée par l'ENSICAEN - ITII-BN. Ces 3 ans d'efforts furent récompensés par l'obtention du diplôme d'ingénieur option « Génie Industriel ».



Aujourd'hui je suis Ingénieur Assurance Qualité Développement au sein d'un groupe de R&D chez éolane.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Capacité au changement

Rigueur et sens de l'organisation

Capacité d'analyse

Capacité relationnelle

Environnement multiculturel

Management d'équipe et de projet

8D

FMEA process/AMDEC processus

Technophile