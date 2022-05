Stephane VOCELLE

En charge du développement de mes activités au sein de FIDAL, je manage une équipe de consultants en ressources humaines et psychologues du travail qui interviennent dans le cadre de missions d'accompagnement social des restructurations avec l'objectif "d'humaniser le PSE".



Publications :



- Savoir déminer un plan social (Les Echos N° 20872 du 17 février 2011)

"Le droit du licenciements évolue sans cesse, l'accompagnement humain y gagne en importance". "Le droit, tout le droit, mais pas seulement le droit. C'est la leçon sociale de la crise. Quand un plan de sauvegarde de l'emploi doit être ordonné, la seule application des règles ne suffit pas. Pour le mener à bien, l'accompagnement humain est tout aussi important."



Animations et formation :



Animation "Comment éviter qu'un plan social devienne une bombe à retardement" (Petit déjeuner débat Hôtel RITZ)



Formation dans le cadre de FIDAL FORMATION sur le thème «Comment bien manager sa réunion CE ?» apportant ainsi aux participants un double éclairage, droit social / ressources humaines pour "mieux travailler avec ses représentants du personnel".



Initiative originale de Patricia DE BACKER, Directeur de la CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-BELGE qui s'est déroulée le 11 mai 2012 à Mouscron (Belgique).

Co animation réussie avec Thierry NOLLET, Directeur du Département socio-juridique et des relations sociales - GROUP S spécialiste de la concertation belge et ancien responsable syndical (ex-secrétaire du Setca fédéral et ancien responsable du secteur Finances de la section Bruxelles-Hal-Vilvorde du syndicat socialiste).

Thème abordé: "présenter les enjeux qui pèsent sur le syndicalisme français et les bonnes pratiques transposables d’un pays à l’autre pour construire une vrai relation avec les partenaires sociaux ."



