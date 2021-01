Kévin MONGERMONT

- Gestion des relations individuelles : rédaction des contrats de travail, suivi des dossiers disciplinaires ;



- Mise en oeuvre de procédures individuelles et collectives de licenciement économique ;



- Durée du travail : rédaction d'accords d'aménagement de la durée du travail, consultations diverses sur la durée du travail ;



- Gestion des relations collectives : élections professionnelles, gestion des IRP (CE, DP, DS, RSS);



- Mise en place de systèmes d'épargne salariale : rédaction d'accords d'intéressement ou de participation, PEE ;



- Formalisation des régimes de prévoyance complémentaire d'entreprise ;



- Statut social du dirigeant : étude et optimisation du statut du dirigeant, gestion des contentieux avec RSI et les caisses de retraite complémentaires (CIPAV, ...);



- Contentieux en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale : rédaction des conclusions et gestion des dossiers en lien avec le Département Règlement des Contentieux du Cabinet FIDAL ;