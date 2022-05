Stéphane VRIGNAUD

Bonjour !



Ce qui caractérise les consultants Optesys ? Deux choses:

- Des compétences conseil doublées d'une solide expérience en PME leur confèrent une sensibilité particulière et une approche pragmatique.

- Ils placent les hommes et les femmes au centre des projets, c'est notre marque de fabrique.

Optesys est née de ces convictions.



Pour ma part, j'interviens auprès de PME du grand ouest dans divers domaines d'activité: Industriels de la menuiserie et de la véranda, TP, BTP, Service et industrie, organisations en gestion à l'affaire.





Optesys conseil

2, rue de l'oiselière

85500 LES HERBIERS

02 51 57 58 87

www.optesys.fr



Mes compétences :

Conseil

CRM

Direction de projet

SCM

AMOA

Aide au choix

ERP