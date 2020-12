Franck LETOURMY

Bonjour,



PRIOS est éditeur-intégrateur de solutions de gestion, intervenant au niveau européen, sur des typologies de clients très variées (TPE, PME/PMI, Grands comptes). A l'origine, spécialiste de l'équipement des sociétés de confection, PRIOS s'est doté d'un catalogue d'offres Métier très riches.

Trois spécialisations verticales se sont développées : PRIOS E pour les activités mode/confection, PRIOS AM pour les acteurs du monde agroindustriel, PRIOS B pour les acteurs de l'univers de la boisson soucieux de gérer de manière simple et dynamique leur activité.

PRIOS propose en plus de ces solutions METIER, deux offres complémentaires que sont les modules de gestion financière et de SIRH) et un panel de services d'infrastructure et de réseaux (de l'audit technique aux stratégies d'évolution ver l'économie numérique)



Avec plus de 1 500 projets opérationnels, plus de 90 collaborateurs, PRIOS se veut de rester un éditeur à taille humaine, autonome et indépendant pour proposer à ses clients, une réelle valeur ajoutée centrée sur l'expertise métier et l'accompagnement des utilisateurs.



Avec plus de 19 ans passés au sein de PRIOS qui n'a eu de cesse d'évoluer par croissances externes depuis sa création, développant une double compétence (direction de centre de profit et directeur marketing et commercial), je reste à votre écoute si vous pensez que nous pouvons ensemble développer une collaboration.



Vous avez un projet de refonte de votre système d'information ? Vous recherchez un conseil en matière de choix ERP ? Vous vous posez des questions sur l'ère digitale et les nouveaux concepts émergents, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi d'échanger avec vous.



A bientôt.



