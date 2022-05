Stéphane VROUST

Chef de projet - 12 ans d’expérience en industrie pharmaceutique et automobile.

Membre association Project Management Institute (PMI) - Chapter France-Sud

Création de la société SVR Consulting, en janvier 2011.



Principaux domaines de compétences:

* Gestion de projet,

* Organisation projet et amélioration de la performance projet,

* Management d'équipe pluridisciplinaire,

* Gestion de la relation client,

* Reporting et communication - synthèse technique / avancement,

* La maitrise des délais,

* Transfert de procédé industriel

* Etudes d'ingénierie et d'industrialisation



Mes compétences :

Développement industrialisation

Gestion de projet

Industrialisation

Ingénierie

Management

Management Reporting

PMI

PMP

Réalisation

Relation Client

Reporting

Suivi de réalisation