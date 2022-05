Stéphane WENCKER

Actuellement demandeur d'emploi, je cherche un poste dans le secteur de la documentation, les archives ou encore la gestion de l'information. sur la région Alsace.

Je me sens également capable de travailler dans le secteur touristique, après une mise à niveau, grâce à mon goût pour la pratique des langues étrangères.

De par mon expérience, je peux également prétendre à des postes dans la grande distribution, la logistique (magasinier, réceptionnaire...) ainsi qu'en livraison (messagerie, livraison et installation d'équipements ménagers...).

N'hésitez pas à me contacter. Merci.



Mes compétences :

Accueil clients

Rigueur et discrétion

Recherche documentaire

Gestion de l'information

Diffusion de données

Enthousiasme et solidarité