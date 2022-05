Stéphane WICKERS

Bonjour et bienvenu,

si comme moi vous avez quelques règles de vie "mens sana in corpore sano"

si vous êtes curieux, exigent, attaché à l'élégance

si la vie vous semble trop courte pour réaliser toutes nos envies,

alors nous avons quelques points communs...



Je vous invite donc à découvrir mon univers, celui qui me ressource après la famille, les amis et l'être aimée...



ce monde qui vous fais prendre de la hauteur, celui qui vous fait prendre l'air, vous dépasser, vous sentir vivant,



envolez-vous, rêvons ensemble et rejoignez moi sur



addict-air.fr



Mes compétences :

Vol d'initiation, bapteme

Moniteur de Plongée

Brevet de secourisme, réa , baignade

Therapeute

Prise en charge Ostéopathique