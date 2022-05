Thierry WICKERS

Bonjour,



Je suis cadre commercial, aujourd'hui en recherche d'emploi. J'ai exercé la fonction de chef des ventes dans une société spécialisée dans la fabrication de sirops et spiritueux haut de gamme.



J'ai également exercé la fonction de chef d'agence dans une entreprise spécialisée dans la vente et la location de matériels de BTP.



Mes compétences :

suivi du C.A.

Négociation commerciale

Management d'équipe

suivi clients, veille concurrentielle

Gestion de stocks et de commandes

accompagnement terrain

Vente