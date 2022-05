Avocat spécialisé en droit économique et mesures d’exécution.

Associé d’Exème Action, au sein de la SPFPL d’avocats Exème.



J’exerce mon activité essentiellement dans les domaines suivants :

En droit financier et droit bancaire, et toutes les questions liées au droit de l’exécution forcée.



Je suis inscrit au barreau de Bordeaux.





La SPFPL Exème regroupe les sociétés d’avocats Exème Action, Exème Conseil et Exème Social. Le groupe compte 30 personnes dont 20 avocats.





Localisée à Bordeaux, Paris et Bayonne, Exème propose une offre complète, couvrant l’ensemble des domaines du droit en conseil et en contentieux. Exème répond aux besoins des entreprises des secteurs privé et public, mais aussi des particuliers (droit des personnes).





J'ai également eu les attributions suivantes:



- Président du Conseil National des Barreaux (2009-2012)

- Membre de la délégation française au Conseil des Barreaux Européens (CCBE) en 2012

- Ancien Président de la Conférence des Bâtonniers (2004-2005)

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Bordeaux (2000-2001)

- Ancien administrateur, trésorier puis Vice-président de la CARPA (Caisse de Règlements pécuniaires des avocats) de Bordeaux. (1986-1998)

- Ancien membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Bordeaux et Secrétaire du conseil (de 1992 à 1998)

- Chevalier de la légion d'honneur





Publication :

Madame Taubira à l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux

Blog Thierry Wickers - 6 octobre 2012

Quelques réflexions sur la prestation de notre nouveau ministre, à l'occasion de sa venue le 5 octobre à l'assemblée générale extraordinaire du Conseil National des Barreaux



Pelotage au Conseil National des Barreaux

Blog Thierry Wickers - 4 octobre 2013

Intervention du Garde des Sceaux à l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux





Mes compétences :

Droit privé général

Contentieux commerciaux

Droit administratif

Droit Internationnal

Propriété intellectuelle

Droit social

Conseil juridqiue