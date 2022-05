Pierre GRAMAGE

Avocat spécialisé en droit des sociétés.

Avocat Associé à Exème Conseil, au sein de la SPFPL d’avocats Exème.



J’exerce mon activité essentiellement dans les domaines suivants :

Droit des sociétés, fusions acquisitions, et opérations de haut de bilan.



Je suis inscrit au barreau de Bordeaux.



La SPFPL Exème regroupe les sociétés d’avocats Exème Action, Exème Conseil, Exème Social et Exème Environnement. Le groupe compte 30 personnes dont 20 avocats.



Localisée à Bordeaux, Paris et Bayonne, Exème propose une offre complète, couvrant l’ensemble des domaines du droit en conseil et en contentieux. Exème répond aux besoins des entreprises des secteurs privé et public, mais aussi des particuliers (droit des personnes).







Je suis également :



- Membre du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux

- Président régional de l’ACE (Avocats Conseils d’entreprises), 1er syndicat d’avocats en France

- Vice-président de GESICA, le premier réseau d'avocats en France

- Vice-président du CIBC, le Centre Inter-institutionnel du Bilan de Compétences

- Administrateur du Réseau Entreprendre Aquitaine (Réseau national d'entrepreneurs)

- Ancien Président du Club APM (Association pour le Progrès du Management) Bordeaux Grand Large







Mes compétences :

Droit des Sociétés

Capital Investissement

Droit fiscal des entreprises

Droit des contrats commerciaux

Cessions d'entreprises

Cession de fonds de commerce

Droit boursier

Fusions et Acquisitions