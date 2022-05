Stéphane WIEST

Ayant tout d’abord commencé une carrière de technicien au sein d'un bureaux d’études dans le domaine de la mécanique et des transports, j’ai eu l’occasion de pratiquer les logiciels de CAO durant 4 ans.

J’ai par la suite repris les études dans une école en ingénierie aéronautique et spatial (l'IPSA), où j’ai pu bénéficier d’une bonne culture dans différents domaines : l’avionique, l’informatique, les systèmes d’information, la logistique industrielle et la gestion de projet.

Complété par une MBA en gestion du changement, parallèlement à ma dernière année d’étude.





En vu de ma carrière professionnel futur, je souhaiterais mettre à profit mes compétences en ingénierie et en management pour piloter des projets de R&D et manager des systèmes d’information. Et plus particulièrement dans le domaine de la gestion de cycle de vie produit (PLM).



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

Boost

Catia

Cloud

Enovia

Gestion Changement

Informatique

Management

Mécanique

Microsoft Project

Ms project

MS Project …

MySQL

PLM

Système d'Information

Transport

UNIX