Stephane WITEBSKY

Développeur web puis lead développeur pendant plus de 15 ans, j'ai investi ces dernières années dans des études au cnam pour préparer un diplôme d’ingénieur informatique spécialisé dans les systèmes d'information afin d'asseoir mon savoir faire pratique par de la théorie et à terme par le titre d'ingénieur.

Dans le cadre de mes derniers emploi j'ai développé mes compétences de relation client, rédactions de cahiers des charges et conduite de projet (équipe de 2 développeurs et un graphiste)

Passionné d'informatique depuis toujours, bon communiquant, j’espère pouvoir mettre à votre service mes capacités d'intégration



Mes compétences :

Développement web

Cahier des charge et spécifications focntionn

Conduite de projet

Accompagnement du changement

Gestion de projets

Web

Php4

UML

Mysql