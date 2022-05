Stephane WOISSELIN

Bonjour,



Je m’appelle Stéphane et j'habite Paris,



Fort d’une expérience réussi de 10 ans en tant que chef d’entreprise dans le web et le multimédia, et plus particulièrement ces 4 dernières années dans le Marketing, qui m’a permis de développer une organisation en National, je souhaite partager et apporter une nouvelle méthode puissante aux résultats spectaculaires dédiée à tout ceux et celles qui sont déterminés à réussir.



Quelque soit votre niveau et objectifs, je m’engage à vous fournir le meilleur de la technologie avec des outils innovants, simples et performants, testés des milliers de fois, qui vous permettront d’améliorer le développement de votre activité, pour être en tête parmi les leaderships.



Augmentez votre chiffre d'affaires et améliorez votre relation client !

Multipliez vos résultats sur internet



Aujourd'hui avoir un site internet ne suffit plus. L'accroissement de la concurrence et des offres nécessite un engagement de plus en plus important dans le développement de votre entreprise sur internet.



En se professionnalisant, internet requiert aujourd'hui des compétences techniques et commerciales de plus en plus pointues. Et vous avez certainement autre chose à faire que de retourner sur les bancs de l'école.



Une solution existe:



gérez votre site, votre marketing, votre relation clients depuis la même interface

disposez des outils marketing les plus performants du moment

réduisez les coûts de gestion et de fonctionnement de votre stratégie internet



Agissez maintenant !

ou vos concurrents le feront avant vous...



Mes compétences :

Marketing online

Capacités d'écoute

Capacité en gestion d'entreprise

Marketing relationnel

Neuromarketing

Business coaching

Internet/Web Marketing

Affiliate Marketing

E-Commerce

Community management

Contenu internet

Copywriting (Web, email, print)

Fidélisation clientèle

Carte de fidélité universelle