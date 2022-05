Stéphane WOJEWODA

De formation en économie/gestion et sociologie, je cherche dans mes activités à écouter et comprendre les besoins de différentes personnes rencontrées.

J'ai pris goût à l'informatique en découvrant les possibilités ouvertes avec internet.

Je peux aujourd'hui coupler la compréhension des organisations avec des études sur des projets informatiques en servant de traducteur entre des mondes qui communiquent difficilement : "l'utilisateur final" qui désire que les choses ne bougent pas trop, "les décideurs" qui ont une vision et "l'informaticien" qui parle au machine. Les trois groupes se parlent souvent, et se comprennent parfois.

Je suis content lorsqu'à la fin d'un projet l'utilisateur, le décideur et l'informaticien ont compris ce que les autres veulent, et que ce que chacun veut est mis en place.



Mes compétences :

Modélisation

Gestion de projet

Expression de besoins

Business Analysis