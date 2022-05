Stephane YANKAM

Spécialisations : Intelligence Marketing et Pilotage de la croissance marché

Secteurs principaux: Télécoms , internet, mobile, TV et Nouvelles technologies.



Analyse des marchés en vue d'orienter la stratégie marketing et commerciale

Analyse de consommateurs pour mieux comprendre les usages,habitudes et optimiser les actions marketing et commerciales.

Déploiement des outils de lancement de nouveaux produits sur le marché (rédaction des fiches produits, argumentaires de ventes, vidéos, affiches,...)

Veille concurrentielle sur les marchés

Etude de marchés: de la conception à la présentation des recommandations stratégiques



Mes compétences :

Études qualitatives

Veille concurrentielle

Analyse stratégique

Études marketing

Marketing produit

Étude de marché

Études quantitatives

Communication

Marketing stratégique

Stratégie

Analyse de marché

Sphinx Software

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access