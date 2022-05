Stephane YENGNI

Diplômé universitaire en électrotechnique, expériences pratiques dans la conception des systèmes électriques et de la programmation des automates Schneider et Siemens, intérêt pour la conception des systèmes automatisés et la gestion des projets, connaissances de certains logiciels de programmation, d’analyses et de conception, esprit d’analyse et observateur. Actuellement consultant indépendant en automatisme et programmation



Mes compétences :

Parametrage des correcteurs industriels

Autocad

Visual Studio

Microsoft Project

Programmation des automates Schneider et Siemens

Conception des schémas électriques

Pack Office

Xrelais

Zelio soft

ID-Spec Large

Rapsodie