Stephane YOUF

Bonjour,

précédemment responsable maintenance/travaux neufs du service instrumentation, et suite à un PSE, j'ai poursuivi mon activité en tant que chargé de suivi de travaux EIA sur le site du terminal méthanier de Dunkerque.

J'y ai acquis de nouvelles compétences (SAP notamment) mais la mission prendra fin courant novembre 2019.

Retrouver une entreprise au sein de laquelle je mettrai en application mes compétences et mon expérience est un nouveau challenge qu'il me faut relever, aussi 'en avant toute'.



Mes compétences :

Contract Management

Feasibility Studies

Gestion et encadrement du service Maintenance

Project Management

SAP

DeltaV

Maximo

Pack OFFICE