Stephane ZALCMAN

Consultant data management spécialisé dans la modélisation, l'intégration de données et la restitution de données.



ETL : Data Services (BODS) et Data Integrator (BODI), SSIS (Microsoft), connaissance de Datastage (IBM), Talend et Kettle



Restitution : BO XI designer et web, Cognos V8, BRIO, Qlikview



Base de donnée : Oracle (8i,9i,10g,11), Sql Server 2005 et 2008, MySQL, Sybase ASE



Mes compétences :

BO

Oracle

Data management

Business objects

ETL

Décisionnel

Consultant

Informatique

Administration de bases de données

Microsoft SQL Server

BODS

SQL

PL/SQL

Ressources humaines

JQuery

Risque de crédit

Finance

Microsoft Office

Microsoft Windows Server

Coldfusion

Gestion de flux

Comptabilité générale

ALM

UNIX AIX

Microsoft Windows

Pilotage des Flux

Gestion de projet

Comptabilité analytique

Microsoft SharePoint

Adobe Dreamweaver