Stéphane ZANCHI

Mon parcours professionnel orienté dans l'industrie m'a permis d'intervenir dans les domaines de la formation et de l’amélioration d'équipements électriques.



Les qualités qui me sont reconnues sont mon esprit d’analyse, d’être force de propositions et de faire preuve d’initiatives.



Auparavant, j'avais créé une entreprise de conseil et de dépannage informatique à domicile. Une expérience très enrichissante d'un point de vue commercial, organisation et gestion d'une entreprise.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Automatisme

Conseil

Électrique

Electronique

Electronique et Électrotechnique

Électrotechnique

Formation

Hydraulique

Informatique

installation

Mécanique

Organisation

Planification

Pneumatique

Aisance relationelle