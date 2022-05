Stephane ZANGA

Chef de projet et dessinateur confirmé, spécialiste du désenfumage et de l'éclairage zénithal, tôlerie fine, polyester et usinage.



Gestionnaire de projet appliqué et dynamique!



Compétences en conception ;

inventor, topsolid, autocad, draftsight



Mes compétences :

Mathématiques

Dynamique

Calcul de coûts

Conduite de projet

Calcul mécanique

Projeteur

TopSolid

Gestion de projet

Autodesk inventor

Dessin technique

CAO

Dessin industriel

Microsoft Office