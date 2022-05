Stéphane ZEITOUN

À l’écoute du marché du travail.



Manager opérationnel et homme de défi. L’engagement terrain, l’adaptabilité, mon sens du relationnel et de l’écoute me donnent les capacités à gérer de façon globale et efficace mes activités.



Mes qualités d'acheteur me permettent de négocier au mieux avec les fournisseurs.



Ce sont autant d’éléments clés qui me permettent d’arriver à mes fins.



Mes compétences :

Telecom

Relation client

Management

Transport de fond

Business to Business

front office

Back Office

assurance maintenance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Gestion planning

Customer Relationship Management

Centrex