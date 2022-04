Georges-Harald BERNARD

DOMAINES DE COMPETENCE



- Management opérationnel de centres de profit créés en Europe

- Développement marché : initialisation de la stratégie, négociations stratégiques de partenariat, fusions et acquisitions dans le secteur européen des services de hautes technologies

- Commercial : négociations stratégiques et contractuelles complexes de haut niveau à l’international

- Gestion du changement : Capacité d’adaptation en environnements complexes et mouvants, capacité d’action en autonomie

- International : expertise des marchés des pays d’Europe, notamment de la moitié Nord.



20 ans d'expérience dans 5 entreprises, de l'informatique et des télécommunications: Bull, France Telecom Transpac, Unisource (Pays-Bas), TeliaSonera International Carrier, Prosodie.



FRANCAIS, ANGLAIS : bilingue

FINNOIS, ALLEMAND : courant

NEERLANDAIS



mail: ducloux.bernard@free.fr



Mes compétences :

Création

Directeur général

Entrepreneur

Fusion Acquisition

Informatique

International

Internet

NTIC

Télécommunications