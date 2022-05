Mon parcours académique me permet de bénéficier d'une double casquette,celle de shipping manager et celle de manager de projets, avec une extension en planification et gestion du développement.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi stable qui me donnerait la ferme opportunité de me développer d'avantage jusquà une expertise confirmée...





Mes compétences :

Intégrité

Rigueur