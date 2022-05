Stéphanie ABELLARD

Le cabinet Abellard Avocat exerce exclusivement dans les secteurs du droit social et du droit des affaires. Le cabinet à taille humaine est aujourd’hui constitué d’une avocate et de quatre juristes privilégiant la relation personnalisée avec leurs clients.



Le cabinet accompagne ses clients, au niveau de la gestion quotidienne juridique, dans les phases de contentieux et dans la définition des stratégies à mettre en œuvre.



Le cabinet travaille aussi avec de nombreux partenaires.



Site du Cabinet http://www.cabinet-abellard.fr/



Mes compétences :

Droit social

Droit des affaires