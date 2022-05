Laurine PICHENET

J'ai intégré le service paie en avril 2008. J'ai eu la chance d'avoir une formation professionnelle par les cours Francis Lefebvre. Au fur et à mesure, j'ai acquis des compétences et de l'autonomie dans mon poste de gestionnaire paie.



Mon champ professionnel s'est donc développé. J'ai pu ainsi gérer les évènements quotidiens (modification de l'état civil ou données bancaires, rédaction de CDI ou d'avenants et solde de tout compte) mais également des dossiers plus complexes tels que des reprises de personnel ou le rachat de certains de mes sites par les concurrents.



Ces diverses expériences m'ont permis d'apprendre et de compléter mon savoir professionnel.



Mes compétences :

Pléiades

CCMX Paie

Hr access

Horoquartz

Microsoft Outlook

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Audit