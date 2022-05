Stéphanie ABIDA

Secrétaire indépendante spécialisée dans la retranscription audio, le secrétariat juridique et l'assistance administrative et commerciale, j'ai décidé de créer un Bureau Singulier en 2018 afin de proposer à mes clients une solution facile, rapide et efficace, ponctuelle ou plus régulière, totalement adaptée à leurs besoins.



Quels sont les avantages à faire appel à moi :



- 1/ Gain de temps, efficacité, disponibilité et réactivité : pas de formalités d'embauche, rapidité d'intervention;



- 2/ Economies et optimisation des coûts : pas de surcoûts liés à une embauche (pas de charges sociales, pas de congés à payer, pas de formation à financer, etc), pas d'investissement matériel donc moins de frais de fonctionnement;



- 3/ Absence de contrainte, flexibilité et souplesse : possibilité d'intervention pour des besoins ponctuels ou réguliers, pas de contrat de travail, facturation à l’heure ou à l’unité donc ajustée, sans engagement dans la durée, suivant des modalités convenues ensemble au préalable.



Pour en savoir plus : http://un-bureau-singulier.fr



Mes compétences :

Retranscription audio

Secrétariat juridique

Secrétariat général

Assistance rédactionnelle

Assistance administrative

Secrétaire indépendante