Stéphanie ADAM

Responsable des animations digitales, en liaison direct avec les marques afin de monter des opé marketing valorisantes et ROIstes, j'anime également les 2 sites en opérations marketing (Emailing, ventes flash, vie du site plus globalement). En recherche perpétuelle de nouveaux canaux de recrutement, je travaille également avec ma community manager à valoriser l'image de marque de kalista-parfums.com & kalista-capillaires.com. Utilisation quotidienne des outils de statistiques et mise en place de stratégies digitales sur le court/moyen terme. #marketingdigital #marketingautomationinprogress #dynamisme #lovemyjob



Mes compétences :

Communication

Marketing

Web

Infographie

Photoshop