Stéphanie AKE

Diplômée d'un Master en Supply Chain et d'un Mastère Spécialisé en Amélioration Continue , j'ai exercé dans plusieurs domaines: l'industrie, l'automobile et l'agroalimentaire.



Je suis à l'écoute de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse de la valeur

Basics SCM,

Lean 6 Sigma

Amélioration continue

SAP R/3

Gestion des stocks

Gestion des priorités

Recrutement

Gestion du personnel

Résolution des conflits

Planification

Audit

Lean supply chain

VSM

Logistique

VSC

Animation d'équipe

Management

Six Sigma

Syspro

SAP

Processus Management

Minitab

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Office

Lotus 1-2-3

Kaizen