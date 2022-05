Stéphanie ALBAULT

Tout au long de mon parcours professionnel, mes responsabilités m’ont permis d’occuper diverses fonctions (management, ordonnancement, gestion de l’information…), toutes requérant qualités relationnelles, rigueur, méthode et maîtrise parfaite des outils informatiques.



Avec un souci permanent du travail en équipe, dans des fonctions opérationnelles ou fonctionnelles, j’ai constamment recherché l’adéquation parfaite des moyens avec les besoins, en attachant une grande importance aux résultats obtenus, ainsi qu’à la satisfaction du client.



De nature dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur, d'organisation et de précision même dans l'urgence. Ma capacité à gérer le stress est également l’un de mes points forts.



J’ai été souvent sur le terrain, en collaboration étroite avec la direction, le responsable des entrepôts, afin d'orchestrer le travail de chacun pour gérer au mieux les flux et veiller au respect des coûts et des délais.



Mes compétences :

Logistique

Ordonnancement

Droit des transports

Planification

Transport