Stéphanie ALÉONARD GUIMBERTEAU

> Depuis sept. 2001

Responsable de projet chez because (groupe DDB), agence de presse d’entreprise



Chargée de supports print et web pour La Banque Postale et de magazines internes pour le Bon Marché, l’Anah, 3M et Bouygues Telecom.

- préparation et animation du comité éditorial

- gestion des pigistes et rewriting des textes

- suivi des clients et des différentes étapes de validation

- suivi de la chaîne graphique





> D'octobre 2000 à septembre 2001

Chef de projet chez TEXTUEL, agence de presse d’entreprise



Chargée de supports print et web pour France Telecom

et d’un e-mag pour Procter et Gamble.

- préparation du comité éditorial

- gestion des pigistes et rewriting

- suivi clients et des différentes étapes de réalisation





> Depuis juillet 1998

Responsable de Formation et Chargée de Recrutement à l’I.FO.CO.P.

- organisation et animation de réunions d’information

- recrutement et encadrement des stagiaires et des intervenants

- conception et mise en œuvre de programmes de formation

- rédaction de supports pédagogiques (guides de mémoire)

- conduite d’actions de formation (animation de travaux pratiques)

- prospection auprès des entreprises pour étude des besoins professionnels





> De juillet à déc. 1997

Chargée de Communication à Transnucléaire

- Participation aux actions de communication externe :

. organisation de la logistique d’un projet pour des journalistes

. rédaction de la brochure institutionnelle

. réalisation d’une plaquette pour les partenaires et les clients

- Mise en place de la communication interne :

. élaboration et conception du journal interne





> De mars à juin 1997

Chargée de Communication à la Ligue des Droits de l’Homme

- rédaction de documents (communiqués et dossiers de presse)

- animation et encadrement d’une équipe de bénévoles





> De juillet à sept. 1996

Rédactrice de dépêches diplomatiques au Service de Presse de l’Ambassade de France à Prague

- contacts avec la presse tchèque

- étude sur la préparation des premières élections sénatoriales tchèques

- analyse du statut de l’Eglise catholique tchèque



Mes compétences :

Chargé de communication

Communication

Édition

Ressources humaines