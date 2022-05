Responsable de boutique depuis 7 ans et 12 ans d'expérience dans la vente.

Sérieuse et disponible.

Recherche sur Genève principalement mais je suis ouverte aux propositions.

Permis de travail valable jusqu'en 2019 et attestation pour la formation des apprentis obtenue.



Mes compétences :

Satisfaction client

Organisation du travail

Gestion du personnel

Rapidité d'Exécution conciliation