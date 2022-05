Stéphanie ANDOLFI-DURAND

16 ans déjà !

16 ans de projets passionnants, dont les enjeux politiques, stratégiques et humains ont été nombreux.

Intervenant principalement dans le domaine de la santé, j'ai géré des activités d'offres de soins, des projets de prévention/éducation mais aussi des interventions sociales.

J'ai apporté une attention de tous les instants au management d'équipes pluridisciplinaires (de 4 à 2000 personnes), veillant à la créativité et à la responsabilisation de chacun, au sein de cultures professionnelles fortes.

C'est cette expérience que, depuis plusieurs années, je mets au service des acteurs sociaux et médico-sociaux français.



AUDIT ET CONTROLE PROJET

Analyse et validation des projets

Contrôle de la mise en œuvre

Visite terrains

Accompagnement au déploiement

Montage de stratégies annuelles et pluriannuelles



STRATEGIE ET MANAGEMENT

Elaboration des diagnostics

Conception des projets et planning d’intervention

Lancement et pilotage des activités

Evaluation des objectifs, de l’organisation

Appui aux chefs d’équipe

Communication interne et externe



SAVOIR FAIRE

L’acquisition rapide de nouvelles connaissances

L’intégration de cultures professionnelles fortes

La construction de stratégies en situation de crise

La structuration et la sécurisation de projets complexes

La mobilisation d’équipes pluridisciplinaires



Mes compétences :

Ressources humaines

Santé

Management

Gestion de projet

Formation

Evaluation

Qualité client