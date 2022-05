Stéphanie ANDRÉ

Actuellement gestionnaire de paie au sein d'un cabinet comptable, je réalise environ 400 paies. Mon métier consiste à assister le client de la constitution de son dossier auprès des organismes tel que l'urssaf et les différents organismes sociaux en passant par la rédaction des contrats de travail l'établissement des bulletins de paies. Je m'occupe également du suivi des déclarations sociales et l'élaboration des documents pour fin de contrat.

Mon objectif est de poursuivre dans cette voix au sein d'une équipe conviviale et qui a le goût du challenge.



Mes compétences :

Elaboration de paie

Declarations sociales et fiscales

Formatrice sur logiciel sage

Inforlatique réseaux installation et hotline

Traitemant des variables de paies maladie, conges

Logiciel silae et RH Paie