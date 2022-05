Stéphanie ANNA

Professionnelle des Ressources Humaines depuis plus de 10 ans, je suis généraliste dans la fonction avec une étiquette juriste droit social du fait de ma formation et de mon affection pour cette discipline.

J'apprécie tout particulièrement le travail en équipe, véritable moteur dans l'entreprise et vecteur de nouveauté et de recherche de solutions.

J'ai eu l'occasion d'évoluer aussi bien dans des environnements internationaux que dans de plus petites structures.



Mes compétences :

Recrutement

Administration du personnel

Droit social et du travail

Formation professionnelle

Relation sociales

Gestion des ressources humaines

GPEC

Procédures disciplinaires