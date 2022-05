Stéphanie ANNA

Les Achats ultra frais nécessitent réactivité, adaptabilité et persuasion.

C'est une activité où savoir convaincre tout en saisissant les opportunités est primordial.

Satisfaire et même devancer les besoins des clients permets de rester leader sur son marché.

Il faut aussi savoir s'adapter aux changements d'orientations cycliques de son entreprise qui cherche sans cesse à se positionner sur les tendances les plus prometteuses.



Mes compétences :

Négociation

Adaptabilité

Dynamisme