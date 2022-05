Conseil en communication.

Identité visuelle, édition institutionnelle, presse d'entreprise, communication interne et externe. Multimedia.

11 ans d'expérience professionnelle en France et aux Etats-Unis.

Diplômée de Sciences-Po Paris (Communication) et de la Parsons School of Design (Graphic Design, Visual Communication).

Bilingue anglais/français.



Mes compétences :

Communication

Créatif

Création

Directeur artistique