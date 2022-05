Stéphanie ARAUJO NÉE QUINQUIS

Optimisme, , Ecoute , Rigueur, Analyse et Esprit de Synthèse sont les maitres mots de mes missions diverses!



Aujourd'hui :

- Gestionnaire de base de données :

= > gestion et maintien des Statistiques Opérationnelles et Décisionnelles sur Business Object XI3 de la filière distribution du Groupe EVEN

= > contrôle de la Base de Données achats en terme d'intégrité des données saisies

= > en charge des Reprises de Données lors de la mise en place du logiciel de gestion commerciale de la filière:clients, fournisseurs, articles ...

= > mise en place de Calame Software pour la gestion de campagne de récupération de données pour intégration au SI et facturation demi automatisée des ristournes

= > mise en place des Procédures de gestion des bases de données achats et statistiques



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Business Objects

Système d'information

SQL

Statistiques

Calame software