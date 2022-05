Stéphanie AREL

Avec un DESS de Gestion des PME à l'institut d'Administration des Entreprises , j'ai souhaité conserver une vision globale de l'entreprise , de ses facteurs de performances. C'est dans cet objectif que je me suis tournée vers le métier de consultant , en intégrant le cabinet KPMG .



Ayant des valeurs (de confiance, d'échange et d'implication , essentielles pour construire avec vos équipes des solutions simples , concrètes et durables) à partager, j'ai créé en 2011 le cabinet Aura Nova , pour répondre aux besoins des entreprises régionales , tant en matière de gestion , de stratégie que d'organisation .









Mes compétences :

Gestion

Consultant

Organisation

Conseil aux entreprises

Stratégie d'entreprise

ABC/ABM