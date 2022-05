Stéphanie ARNOUD

Vous voulez promouvoir votre image, votre activité, immortaliser un événement ou tout simplement communiquer efficacement ? La vidéo est aujourd’hui incontournable.



Particuliers, artisans, associations, commerçants, artistes, entreprises, personnages publiques, collectivités … À Toulouse ou dans sa région, nous élaborons ensemble votre projet audiovisuel « sur mesure ».



Proximité, adaptabilité et disponibilité me permettent de vous proposer des prestations en accord avec vos besoins et votre budget.



Cadreuse-monteuse équipée de matériel professionnel HD, je vous propose de réaliser vos prestations audiovisuelles :



• Spectacles

• Documentaires

• Clips

• Interviews

• Evénementiel

• Reportages • Films institutionnels / Vidéo d’entreprise

• Making of

• mariages, baptêmes, anniversaires…

• … ou toute autre prestation



Mes compétences :

Audiovisuel

Cadrage

Cadreur

Communication

communication multimedia

Montage

Monteur

Monteur truquiste

Multimedia

Production

Réalisation

Reportage

Truquiste

Video