Stéphanie ARREGROS

En charge de la Communication institutionnelle, des relations presse et relations publiques, et de la Prévention au sein de Mutuelle Bleue, je suis à la recherche d'un assistant communication digitale en alternance pour compléter mon équipe. (Niveau de formation Bac + 2).

Sous la responsabilité du Chargé de communication vous participerez au développement de la stratégie de présence de la marque en ligne : recherche et administration de contenus sur le site prévention, création web, print, vidéo, animation de communautés, veille des usages web, reporting.

Lieu de travail : Melun, des déplacements ponctuels à Paris sont à prévoir. Annonce sur mutuellebleue.fr, pages recrutement.



