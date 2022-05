Raphaëlle JOUBERT

Après une expérience confirmée dans la création de contenus, la communication, la rédaction et la gestion de projets digitaux, je propose mes compétences pour de grandes ou "petites" missions :

- Vous accompagner dans l'élaboration et la mise en oeuvre de votre stratégie de contenus et dans le développement de vos projets digitaux. Toujours en position prospective, j'apprécie la polyvalence des missions et leurs fortes dimensions innovantes et transversales. Management de transition bienvenu.

- Réaliser vos contenus rédactionnels, vidéos ou tutoriels.



Profil rédactrice freelance et recommandations :

https://www.hopwork.fr/profile/raphaellejoubert

Site internet biographe: https://www.ecrire-ma-vie.com



Twitter: https://twitter.com/raphaellita



Mes compétences :

Relations Presse

Scénario

Rédaction web

Rédaction de contenus

Brand Marketing

Ecriture

Synthèse rédactionnelle

Rédaction

Gestion de projet

Presse

Création de contenus

Supports de communication

Story telling

Conception-rédaction

Édition

Film d'entreprise

Conduite de projet

Rédaction de discours

Rédaction d'éditoriaux

Communiqués de presse

Marketing opérationnel

Stratégie de communication

Webmarketing

Communication externe

Réseaux sociaux

SEO

Compte-rendu

Correction orthographique

Journalisme d'entreprise

Relecture / corrections