Raphaelle JOUBERT

Après une expérience confirmée dans la création de contenus, la communication, la rédaction et la gestion de projets digitaux, je propose mes compétences pour de grandes ou "petites" missions :

- Vous accompagner dans l'élaboration et la mise en oeuvre de votre stratégie de contenus et dans le développement de vos projets digitaux. Toujours en position prospective, j'apprécie la polyvalence des missions et leurs dimensions innovantes et transversales.

- Réaliser vos contenus rédactionnels, tutoriels, livres blancs et story telling...



Profil rédactrice freelance et recommandations :

https://www.malt.fr/profile/raphaellejoubert

Site internet biographe: https://www.ecrire-ma-vie.com



Twitter: https://twitter.com/raphaellita



Mes compétences :

Relations Presse

Presse professionnelle

Pilotage de projets

Refonte de site internet

Refonte charte graphique

Marketing opérationnel

Rédaction

Marketing internet

Emarketing

Communication

Édition

Presse

Création de contenus